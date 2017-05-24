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15:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Следователи проводят проверку по факту взрыва в Миллеровском районе

По факту гибели 32-летнего мужчины во время взрыва в Миллеровском районе следователи проводят проверку.

Напомним, ЧП произошло 23 мая в песчаном карьере. Погибший выполнял сварочные работы на металлической цистерне с дизельным топливом. Это, по предварительным данным следствия, и спровоцировало взрыв.

«В результате проводимых работ произошел взрыв топлива, от которого мужчина скончался на месте происшествия. Он получил телесные повреждения. Ожоги различной степени тяжести также получили трое мужчин, находящиеся в карьере. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые исследования», — прокомментировала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Ростовской области, по взаимодействию со СМИ Анна Борзяк.

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