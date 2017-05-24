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12:49 (мск), источник: Новый Калининград

Найдены тела двух рыбаков, пропавших на моторной лодке в Куршском заливе

В Калининградской области найдены тела двух рыбаков, пропавших в Куршском заливе в начале мая. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело одного из рыбаков, 25-летнего мужчины было обнаружено в Славском районе в заливе между реками Товарная и Матросовка утром 24 мая. Труп в камышах нашел отец погибшего. На место происшествия прибыли следователи из СК. Признаков криминальной смерти на теле погибшего не обнаружено. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В СК также сообщили, что 20 мая было найдено тело еще одного рыбака из этой группы. Поиски еще одного человека продолжаются.

Об исчезновении рыбаков, вышедших на моторной лодке в Куршский залив, стало известно 2 мая. На поиски рыболовов был отправлен, в том числе и вертолет МЧС.

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