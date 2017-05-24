Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.