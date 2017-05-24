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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция опубликовала фотографию Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.

23 мая премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Комментарии
6
О И
Меньше бы Закаевых пригревали у себя, бомбили бы суверенные государства и жили бы спокойнее. Что посеете господа толерасты!
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Супер Культурный
Салман кайфует с 40 девственницами
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Обоятельный И не преступный
Когда пожилого человека - насиловали в прямом эфре - с вазгласами - вау - одна особа по фамилии Клинтон не скрывала своих восторженных чувств - теперь ливийские недочеловеки насилую англичан . Всё взаимосвязано и понятно.
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