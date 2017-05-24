Возле ДК Солдатова металлическая конструкция упала на детей

Днем 24 мая на площади перед дворцом культуры должен был состояться праздник Славянской письменности. При монтаже сцены металлическая конструкция из-за порыва ветра упала на участников мероприятия — детей.

По словам спасателей, восемь детей пострадали, некоторые из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

В ГУ МВД России по краю получить комментарий не удалось.

Сейчас на месте работает полиция, медики и спасатели.

Организатором мероприятия выступил минкульт.