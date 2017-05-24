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12:52 (мск), источник: Новости Перми

Возле ДК Солдатова металлическая конструкция упала на детей

Восемь несовершеннолетних ребят пострадали. Некоторые из них получили тяжелые травмы.

Источник: AP 2017

Днем 24 мая на площади перед дворцом культуры должен был состояться праздник Славянской письменности. При монтаже сцены металлическая конструкция из-за порыва ветра упала на участников мероприятия — детей.

По словам спасателей, восемь детей пострадали, некоторые из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали.

В ГУ МВД России по краю получить комментарий не удалось.

Сейчас на месте работает полиция, медики и спасатели.

Организатором мероприятия выступил минкульт.

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