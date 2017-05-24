Возле ДК Солдатова металлическая конструкция упала на детей
Восемь несовершеннолетних ребят пострадали. Некоторые из них получили тяжелые травмы.
Восемь несовершеннолетних ребят пострадали. Некоторые из них получили тяжелые травмы.
Днем 24 мая на площади перед дворцом культуры должен был состояться праздник Славянской письменности. При монтаже сцены металлическая конструкция
По словам спасателей, восемь детей пострадали, некоторые из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали.
В ГУ МВД России по краю получить комментарий не удалось.
Сейчас на месте работает полиция, медики и спасатели.
Организатором мероприятия выступил минкульт.