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12:57 (мск), источник: ТАСС

На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали 8 детей

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Металлическая конструкция сцены упала на участников фестиваля «Битва хоров» в Перми, пострадали восемь детей, четверо из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

«Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все госпитализированы», — сказал он.

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