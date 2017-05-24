На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали 8 детей

ПЕРМЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Металлическая конструкция сцены упала на участников фестиваля «Битва хоров» в Перми, пострадали восемь детей, четверо из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил ТАСС руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

«Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все госпитализированы», — сказал он.