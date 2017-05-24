В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены
Пострадали восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет.
Пострадали восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет.
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Дети пострадали при обрушении конструкции сцены в доме культуры имени Анатолия Солдатова в Перми в среду.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.
«Пострадали восемь человек, все дети в возрасте 10−15 лет. Там сочетанные травмы, у одного пострадавшего — реакция на стресс. Пока трудно
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что часть конструкции сцены пермского дома культуры, в котором в среду отмечался День славянской письменности, упала на людей до начала представления.