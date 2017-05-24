В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены

Подвесной потолок обрушился на детей во время урока в школе Иркутска

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Дети пострадали при обрушении конструкции сцены в доме культуры имени Анатолия Солдатова в Перми в среду.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.