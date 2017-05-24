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13:08 (мск), источник: Интерфакс

В пермском доме культуры на детей обрушилась часть сцены

Пострадали восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет.

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Дети пострадали при обрушении конструкции сцены в доме культуры имени Анатолия Солдатова в Перми в среду.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

«Пострадали восемь человек, все дети в возрасте 10−15 лет. Там сочетанные травмы, у одного пострадавшего — реакция на стресс. Пока трудно что-то сказать. Рядом с ними металлическая конструкция, вроде, на сцене. На месте инцидента работают 12 бригад скорой помощи», — сказал Федоткин.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что часть конструкции сцены пермского дома культуры, в котором в среду отмечался День славянской письменности, упала на людей до начала представления.

Комментарии
3
Лука
Моё мнение , чиновников к ответу , знаю как они , не по наслышке , строительные бригады нанимают , тендер хто боле даст ...... )))))))))))))))
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Alex Heavy
Какие там строители, шабашка кругом, одни Таджики, им кроме метля и лопаты ничего и доверить нельзя.
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арсений сидоров
Ну это Вы зря -таджики за дарма уже 20 лет города все новые построили у нас
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На детей-участников «Битвы хоров» в Перми обрушились перекрытия сцены
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