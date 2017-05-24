Ростовчанину вернули разбитый Porsche за 13 млн рублей после ТО
Ростовчанин Михаил Кобяцкий опубликовал на страничке в социальной сети фотографии своего разбитого Porsche.
Ростовчанин Михаил Кобяцкий опубликовал на страничке в социальной сети фотографии своего разбитого Porsche.
Мужчина отвез машину на ТО в «Порш центр Ростова», но вернули ее уже в нерабочем состоянии.
«Когда приехал поменять масло и фильтры к официальному дилеру #порше на машине за 13 000 000 рублей, а тебе выдают такое», — подписал фотографии владелец автомобиля.
Михаил Кобяцкий отметил, что в «Порш центре Ростова» отказались менять поврежденный автомобиль на новый или аналогичную модель. Вместо этого мужчине предложили сделать бесплатный ремонт. В «Порш центре Ростова» ситуацию прокомментировать отказались.
Добавим, что в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как Porsche влетает на огромной скорости во встречную машину.