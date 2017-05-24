Ростовчанину вернули разбитый Porsche за 13 млн рублей после ТО

Мужчина отвез машину на ТО в «Порш центр Ростова», но вернули ее уже в нерабочем состоянии.

«Когда приехал поменять масло и фильтры к официальному дилеру #порше на машине за 13 000 000 рублей, а тебе выдают такое», — подписал фотографии владелец автомобиля.