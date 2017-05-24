Казанец в Волге обнаружил тело рыбака, пропавшего более полугода назад
(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Тело 55-летнего рыбака, который пропал более полугода назад, обнаружили в реке Волга в
(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Тело 55-летнего рыбака, который пропал более полугода назад, обнаружили в реке Волга в
Вечером 23 мая возле поселка Тенишево у берега Волги казанец обнаружил тело неизвестного мужчины. Тело было доставлено в морг. Гришкина Анастасия опознала труп мужчины. Она подтвердила, что это 55-летний Гришкин Игорь Владимирович — ее супруг.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября 2016 года во время рыбалки на Волге неподалеку от села Русские Буртасы