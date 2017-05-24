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15:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанец в Волге обнаружил тело рыбака, пропавшего более полугода назад

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Тело 55-летнего рыбака, который пропал более полугода назад, обнаружили в реке Волга в Камско-Устьинском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вечером 23 мая возле поселка Тенишево у берега Волги казанец обнаружил тело неизвестного мужчины. Тело было доставлено в морг. Гришкина Анастасия опознала труп мужчины. Она подтвердила, что это 55-летний Гришкин Игорь Владимирович — ее супруг.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября 2016 года во время рыбалки на Волге неподалеку от села Русские Буртасы Камско-Устьинского района пропали трое рыбаков. На месте были развернуты поисково-спасательные работы. Через два часа после начала поисков сотрудники ЗПСО № 1 города Буинска в трех километрах от села Тетеево Лаишевского района на поверхности Волги нашли тело одного из пропавших рыбаков — 45-летнего мужчины. Приблизительно через час примерно в 500 метрах ниже по течению реки было найдено тело второго — 37-летнего мужчины. Третьего рыбака- 55-летнего мужчину — тогда не удалось обнаружить.

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