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14:13 (мск), источник: Вести - Пермь

Центр Добрянки залило кипятком

Десятки кубометров кипятка вылились на центральную улицу Добрянки.

Десятки кубометров кипятка прорвались на центральную улицу Добрянки. Реку горячей воды местные жители наблюдали на улице Победы. Как сообщает добрянское издание «Зори плюс», после отключения отопления в Добрянке начались гидравлические испытания тепловых сетей. Это делается, чтобы выявить дефекты трубопроводов. Один из них, видимо, и был выявлен. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий ЧП и приступают к ремонту теплотрассы.

Днем ранее похожая ситуация произошла на привокзальной площади Перми-2. Здесь остановку общественного транспорта в буквальном смысле залило, но холодной водой. Прорвало трубу подземной коммуникации, вода хлынула на улицу. Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях и подписали: «Вот такие реки встречают гостей города на железнодорожном вокзале Пермь-2».

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