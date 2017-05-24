Центр Добрянки залило кипятком

Десятки кубометров кипятка прорвались на центральную улицу Добрянки. Реку горячей воды местные жители наблюдали на улице Победы. Как сообщает добрянское издание «Зори плюс», после отключения отопления в Добрянке начались гидравлические испытания тепловых сетей. Это делается, чтобы выявить дефекты трубопроводов. Один из них, видимо, и был выявлен. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий ЧП и приступают к ремонту теплотрассы.