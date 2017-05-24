Госрыбцентр исключил признаки умышленного отравления рыбы в озере Кунашак
Строительство обводного канала могло лишь спровоцировать массовый замор рыбы.
Строительство обводного канала могло лишь спровоцировать массовый замор рыбы.
Биологи уральскиого филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» не смогли установить точную причину гибели рыбы на озере Кунашак в апреле этого года. Однако признаков умышленного отравления специалисты не обнаружили, сообщил «АиФ-Челябинск» помощник прокурора Кунашакского района Дамиль Фаукануров.
В заключении Госрыбцентра (есть в распоряжении редакции), подготовленном для следователей, указан ряд факторов, которые спровоцировали массовый замор рыбы. По мнению учёных, основной причиной случившегося стало низкое содержание растворённого в воде кислорода. Этому способствовало промерзание озера и интенсивный расход кислорода на окислительные процессы. Снижение уровня воды в водоёме при сооружении обводного канала также могло усилить негативное воздействие климатических факторов на состояние озера и его обитателей.
«Сосновский Межрайонный следственный отдел СУ СК по Челябинской области продолжает доследственную проверку по факту массового замора рыбы в озере Кунашак. Затем оценку законности и обоснованности выданного по её результатам процессуального решения даст прокуратура, — уточнил Дамиль Фаукануров. — Арендатор с разрешения ветеринаров захоронил погибшую рыбу на территории скотомогильника. Химические анализы независимой лаборатории из Екатеринбурга не выявили загрязнения водоёма. В самом водоёме сейчас водятся караси, около озера замечены чайки и выдры. Рыбалка там безопасна, но на период нереста рыбы временно запрещена».
Напомним, ранее директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов также заявил, что рыба в южноуральском озере, скорее всего, задохнулась, придавленная льдом. Арендатор водоёма обвинил в заморе дорожников, которые прошлым летом вели строительство автодороги «Кунашак — Усть-Багряк».