Госрыбцентр исключил признаки умышленного отравления рыбы в озере Кунашак

Биологи уральскиого филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» не смогли установить точную причину гибели рыбы на озере Кунашак в апреле этого года. Однако признаков умышленного отравления специалисты не обнаружили, сообщил «АиФ-Челябинск» помощник прокурора Кунашакского района Дамиль Фаукануров.

В заключении Госрыбцентра (есть в распоряжении редакции), подготовленном для следователей, указан ряд факторов, которые спровоцировали массовый замор рыбы. По мнению учёных, основной причиной случившегося стало низкое содержание растворённого в воде кислорода. Этому способствовало промерзание озера и интенсивный расход кислорода на окислительные процессы. Снижение уровня воды в водоёме при сооружении обводного канала также могло усилить негативное воздействие климатических факторов на состояние озера и его обитателей.

«Сосновский Межрайонный следственный отдел СУ СК по Челябинской области продолжает доследственную проверку по факту массового замора рыбы в озере Кунашак. Затем оценку законности и обоснованности выданного по её результатам процессуального решения даст прокуратура, — уточнил Дамиль Фаукануров. — Арендатор с разрешения ветеринаров захоронил погибшую рыбу на территории скотомогильника. Химические анализы независимой лаборатории из Екатеринбурга не выявили загрязнения водоёма. В самом водоёме сейчас водятся караси, около озера замечены чайки и выдры. Рыбалка там безопасна, но на период нереста рыбы временно запрещена».

Напомним, ранее директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов также заявил, что рыба в южноуральском озере, скорее всего, задохнулась, придавленная льдом. Арендатор водоёма обвинил в заморе дорожников, которые прошлым летом вели строительство автодороги «Кунашак — Усть-Багряк».