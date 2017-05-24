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14:17 (мск), источник: VN.ru

Кладбище ртутных ламп нашли в Новосибирске

Более 150 ртутных ламп, незаконно захороненных в черте Новосибирска, извлекли и вывезли спасатели МАСС совместно с химико-радиометрической лабораторией.

Свалка с ртутными лампами находилась на улице Петухова недалеко от магазина «Лента». Все изъятые лампы были перевезены в «СибРтуть» для дальнейшей утилизации.

Этот случай произошел буквально на следующий день после того, как новосибирское МЧС устроило пресс-тур «Разбился градусник! Что делать?». Спасатели хотели показать, чем опасна ртуть и как правильно очищать от нее помещение.

В ходе мероприятия сотрудники МЧС сначала разлили ртуть в специально отведенном месте, а потом продемонстрировали журналистам методы сбора жидкого металла.

Оказалось, что проще всего собирать серебристые шарики при помощи резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Самые мелкие и почти невидимые частицы ртути лучше собирать с использованием широкого канцелярского скотча. Собранный металл и средства сбора необходимо поместить в емкость с водой и герметично закрыть крышкой. Затем емкость следует передать в специализированную организацию.

Наиболее часто сотрудникам химико-радиометрической лаборатории приходится выезжать по заявкам после разбитых градусников. «Количество выездов резко увеличивается во время эпидемий гриппа. Болеющие люди измеряют температуру, роняют и разбивают градусники, из которых проливается ртуть», — пояснил представитель ведомства Владимир Якунин.

Пользователи соцсетей предложили наказывать организаторов ртутных свалок. Они обратили внимание на то, что ртутными лампами чаще всего пользуются организации. «Поставьте несколько камер и наловите целое стадо этих лиц. А камеры окупятся буквально с первого штрафа. И хорошо бы так сделать в местах всех стихийных свалок», — написал Николай Борисов.

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