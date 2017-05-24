Кладбище ртутных ламп нашли в Новосибирске

Свалка с ртутными лампами находилась на улице Петухова недалеко от магазина «Лента». Все изъятые лампы были перевезены в «СибРтуть» для дальнейшей утилизации.

Этот случай произошел буквально на следующий день после того, как новосибирское МЧС устроило пресс-тур «Разбился градусник! Что делать?». Спасатели хотели показать, чем опасна ртуть и как правильно очищать от нее помещение.

В ходе мероприятия сотрудники МЧС сначала разлили ртуть в специально отведенном месте, а потом продемонстрировали журналистам методы сбора жидкого металла.

Оказалось, что проще всего собирать серебристые шарики при помощи резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Самые мелкие и почти невидимые частицы ртути лучше собирать с использованием широкого канцелярского скотча. Собранный металл и средства сбора необходимо поместить в емкость с водой и герметично закрыть крышкой. Затем емкость следует передать в специализированную организацию.