Кладбище ртутных ламп нашли в Новосибирске
Более 150 ртутных ламп, незаконно захороненных в черте Новосибирска, извлекли и вывезли спасатели МАСС совместно с
Более 150 ртутных ламп, незаконно захороненных в черте Новосибирска, извлекли и вывезли спасатели МАСС совместно с
Свалка с ртутными лампами находилась на улице Петухова недалеко от магазина «Лента». Все изъятые лампы были перевезены в «СибРтуть» для дальнейшей утилизации.
Этот случай произошел буквально на следующий день после того, как новосибирское МЧС устроило
В ходе мероприятия сотрудники МЧС сначала разлили ртуть в специально отведенном месте, а потом продемонстрировали журналистам методы сбора жидкого металла.
Оказалось, что проще всего собирать серебристые шарики при помощи резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Самые мелкие и почти невидимые частицы ртути лучше собирать с использованием широкого канцелярского скотча. Собранный металл и средства сбора необходимо поместить в емкость с водой и герметично закрыть крышкой. Затем емкость следует передать в специализированную организацию.
Наиболее часто сотрудникам
Пользователи соцсетей предложили наказывать организаторов ртутных свалок. Они обратили внимание на то, что ртутными лампами чаще всего пользуются организации. «Поставьте несколько камер и наловите целое стадо этих лиц. А камеры окупятся буквально с первого штрафа. И хорошо бы так сделать в местах всех стихийных свалок», — написал Николай Борисов.