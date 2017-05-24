Алексей Севастьянов назвал обыски в своем доме спланированной пиар-акцией

«Я думаю, это все понадобилось для того, что мы в очередной раз обратились в суд. Расследование дела постоянно продлевается. Что там так долго расследовать? Мы подали жалобу на решение о продлении следствия в суд, дата рассмотрения жалобы еще не назначена. И вот, как реакция на это — обыски. У меня других предположений нету. Решил отвезти детей в школу, подбегает ОМОН, куча людей и телевизионщики. Зачем это делать при детях? Только напугали их. И ОМОН зачем нужен был вообще? Я же не криминальный авторитет. Я считаю, что это самая настоящая пиар-акция. Телевизионщики как бы случайно узнали о следственных действиях в моем доме. Но откуда они могли узнать? Наснимали дом, машину. Картинка у них выйдет в эфир конечно хорошая. Супруга их в дом не пустила, вызвала полицию. Вообще в сегодняшних обысках никакого практического смысла не было — это акция устрашения», — поделился с корреспондентом «Урал-пресс-информ» Алексей Севастьянов.

Что конкретно следователи изъяли в доме у экс-омбудсмена, он говорить не стал. «Что искали — не могу разглашать. Скажу только, что что-то вообще незначительное. Если бы следователь попросил, я бы сам это все сегодня ему привез, к чему было устраивать маски-шоу», — отмечает Алексей Севастьянов.

Бывший уполномоченный по-прежнему настаивает на своей невиновности в деле с «Родиной»: «До того, как я пришел, счета партии были арестованы, и когда ушел — тоже. Ущерба партия не понесла никакого, вообще дело не должно было быть возбуждено. Здесь прослеживается политический окрас. Я думаю, что это будет затяжное дело. Сейчас я со своей защитой стараюсь найти компромисс с партией».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, 24 мая, в дом к экс-уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову нагрянули силовики. Ранее в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. Как позже заявлял сам Севастьянов, возбужденное в отношении него уголовное дело — это нежелание партии «Родина» оплачивать свои долги.

Позже вокруг Севастьянова разгорелся еще один скандал — с парковками. Стражи порядка задержали и увезли правозащитника в отделение полиции Курчатовского района в ходе ликвидации нелегальной парковки на Краснопольском проспекте. В горадминистарции, которая владеет структурой, сочли, что семья Севастьяновых, которая владеет сетью парковок в Челябинске, использует муниципальные земли незаконно. Правозащитник, в свою очередь, заявлял, что действия мэрии — это рейдерский захват.