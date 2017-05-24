Второй участник акции 26 марта в Москве осужден на 1,5 года лишения свободы

Господину Шпакову предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время митинга он пытался открыть дверь автозака, после чего несколько раз ударил в лицо подполковника полиции Валерия Гоникова. Господин Шпаков признал свою вину, пострадавший принял извинения и заявил, что не настаивает на наказании в виде лишения свободы.

Во время последнего слова господин Шпаков сообщил, что произошедшее было случайностью. «Никакого злого умысла не было. Была возможность под стражей пожалеть о случившемся», — заявил он.

Господин Шпаков — третий участник несанкционированного митинга 26 марта, чье дело дошло до суда. Ранее суд рассмотрел дело первого задержанного на акции Юрия Кулия и приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения.

Дело строителя Станислава Зимовца суд рассмотрит 29 мая. Вчера господин Зимовец заявил на суде, что ему не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он обвинил своего защитника по назначению в том, что тот его уговаривал признать вину и согласиться на рассмотрение дела в особом порядке, а также рассказал о тяжелых условиях содержания во время следствия.