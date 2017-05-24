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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Второй участник акции 26 марта в Москве осужден на 1,5 года лишения свободы

Тверской районный суд Москвы приговорил участника антикоррупционной акции Александра Шпакова к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Медиазона». Прокурор просил для него два года лишения свободы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Господину Шпакову предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время митинга он пытался открыть дверь автозака, после чего несколько раз ударил в лицо подполковника полиции Валерия Гоникова. Господин Шпаков признал свою вину, пострадавший принял извинения и заявил, что не настаивает на наказании в виде лишения свободы.

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Во время последнего слова господин Шпаков сообщил, что произошедшее было случайностью. «Никакого злого умысла не было. Была возможность под стражей пожалеть о случившемся», — заявил он.

Господин Шпаков — третий участник несанкционированного митинга 26 марта, чье дело дошло до суда. Ранее суд рассмотрел дело первого задержанного на акции Юрия Кулия и приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения.

Дело строителя Станислава Зимовца суд рассмотрит 29 мая. Вчера господин Зимовец заявил на суде, что ему не дали ознакомиться с материалами уголовного дела. Он обвинил своего защитника по назначению в том, что тот его уговаривал признать вину и согласиться на рассмотрение дела в особом порядке, а также рассказал о тяжелых условиях содержания во время следствия.

Комментарии
42
Сергей Селезнев
Правительство показательно карает несогласных с разворовыванием денег из бюджета.
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Sergey Vedmanov
))) Какие 16-ти летние?!? Там в основном все взрослые были!!! Хватит тут ложь распространять! И запугивать тут тоже никого не надо. )))
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Сергей Саморуков
Какая-то ерунда ... Полицейским можно бить , а давать сдачи нельзя ??? Парня не имели права пихать в автозак , если нет постановления о его аресте . За что получают деньги адвокаты???
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