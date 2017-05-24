В Перми рассказали о состоянии пострадавших при обрушении сцены детей

Как передают краевые власти, у остальных пострадавших медики диагностировали повреждения средней тяжести.

Напомним, трагедия произошла на фестивале хоров, на площади у ДК Солдатова. На участников праздника обрушилась металлическая конструкция, где находилось звуковое оборудование.

На площади оборудовали сцену, места для зрителей, поставили две стальные сборные конструкции. Падение десятиметровой мачты случилось почти мгновенно. Из-за этого мало кто успел отбежать. При этом пострадали девять человек — восемь детей и женщина.

— Около мачты стоял танцевальный коллектив, — рассказала «РГ» сотрудник краевого центра по реализации проектов в сфере культуры Татьяна Мантова. — Сам фестиваль еще не начался, шла репетиция перед выступлением. Дунул сильный порыв ветра, и эта конструкция упала прямо на людей.

На место немедленно вызвали скорую помощь, так как дети кричали от боли. Восемь карет прибыли через 15−20 минут. Пострадавшим оказали первую помощь и увезли в больницы. Площадь быстро обнесли заграждениями, ее оцепили сотрудники полиции.

Оперативно к месту ЧП прибыли следователи СК РФ по Пермскому краю.

— Наш офис расположен в сотне метров от ДК Солдатова, — говорит старший помощник руководителя краевого СК Ирина Незнамова. — Как только узнали, прибежали моментально и начали работать. По факту причинения травм следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Причины падения выясняют специалисты. По одной из версий, обрушение металлической мачты случилось из-за того, что она была плотно обтянута баннерами с рекламой фестиваля. Произошел сильный порыв ветра, баннеры сыграли роль паруса, и потащили мачту, которая в итоге рухнула. Однако пока это только предположение.

Уже установлена фирма, отвечавшая за установку этих конструкций. Ее работников допрашивают следователи.

— Мы изымаем документы, ищем свидетелей случившегося, — говорит Дмитрий Анащенко, заместитель руководителя СК РФ по Пермскому краю. — И выясняем главное — почему стала возможной эта трагедия.

Ситуацию взяли на контроль краевые и городские власти. Глава Прикамья Максим Решетников направил министра здравоохранения региона Владимира Плотникова лично контролировать ситуацию с пострадавшими детьми.