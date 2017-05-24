В подъезде трехэтажки в Нефтяниках обрушилась стена

В подъезде трехэтажного дома на улице Энергетиков, 39а обрушилась часть стены. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ЧП Омск».

На фото видны серьезные разрушения кирпичной кладки, лестничная площадка и ступени завалены обломками. Вероятно, постепенно завалится и сохранившаяся часть.

— Управляющей компании у этого дома нет, никто не хочет брать его, куда уже только не обращались, она была, но люди только деньги платили и больше ничего, сами за свой счёт всё и ремонтировали, — написал в комментариях один из местных жителей.

Напомним, это далеко не первый аварийный случай, произошедший за последнее время в ветхом жилье. Недавно на улице 50 лет Профсоюзов обрушился архитектурный выступ над окнами двух квартир на пятом этаже. От проблемного дома также отказалась управляющая компания, а сроки капремонта были сдвинуты с 2016-го на 2018 год.