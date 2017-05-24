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17:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

На пожаре в Мамадышском районе погибла женщина

Происшествие произошло сегодня утром в селе Русский Пакшин.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Пожар в селе Русский Пакшин в Мамадышском районе РТ унес жизнь пожилой женщины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер экстренных служб 112 поступило сегодня в 08.16 от главы Красногорского сельского поселения. Он рассказал, что горит одноэтажный бревенчатый частный жилой дом на улице Молодежной в селе Русский Пакшин. Рядом с домом горят две деревянные постройки. Имеется угроза соседним строениям, так как на улице сильный ветер. В доме остались люди.

На место происшествия прибыли пожарные отдельных постов из населенных пунктов Омары и Соколки. Они за 25 минут полностью справились с возгоранием на площади 100 метров. В результате пожара погибла 70-летняя женщина.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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