Прокуратура требует уволить руководство челябинского СИЗО за побег зэка

Начальника челябинского СИЗО-1 и его заместителей могут уволить за побег особо опасного рецидивиста. Решение примет следственный комитет по итогам прокурорской проверки. Кроме того, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.293 УК РФ (халатность), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

34-летний Сергей Рудиковский сбежал утром 21 мая 2017 года. Ранее он был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство, разбой, мошенничество и грабеж в составе ОПГ. В СИЗО его перевезли из колонии Копейска, чтобы оттуда переправить в ИК-18 Магнитогорска. Рецидивиста поймали на следующий день в ТРЦ Миасса.