В Челябинске пропал 16-летний школьник
Неделю назад.
Неделю назад.
В Еманжелинске неделю ищут 16-летнего Евгения Михайлова. Подросток ушел из школы на улице Максима Горького утром 18 мая 2017 года и не вернулся.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Рост Евгения 165−170 сантиметров. он худощавого телосложения. У подростка темные прямые волосы, светлые глаза, тонкие губы и оттопыренные уши. На левой голени есть шрам размером 3 сантиметра. Мальчик картавит.
В день исчезновения был одет в белую рубашку и цветную футболку. На ногах у него были черные туфли.
Всех, у кого есть