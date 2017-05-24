Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
20Крепостные стены XXI века
21:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске пропал 16-летний школьник

Неделю назад.

Источник: УралИнформБюро

В Еманжелинске неделю ищут 16-летнего Евгения Михайлова. Подросток ушел из школы на улице Максима Горького утром 18 мая 2017 года и не вернулся.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранее юноша неоднократно уходил из дома. Он состоит на учете у психиатра и склонен к бродяжничеству.

Рост Евгения 165−170 сантиметров. он худощавого телосложения. У подростка темные прямые волосы, светлые глаза, тонкие губы и оттопыренные уши. На левой голени есть шрам размером 3 сантиметра. Мальчик картавит.

В день исчезновения был одет в белую рубашку и цветную футболку. На ногах у него были черные туфли.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении школьника, просьба позвонить по телефонам: 8 (35238) 2−12−02 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге на ЖБИ нашли труп многодетного отца
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
СМИ назвали дату прямой линии с Путиным
Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык
США заявили о перехвате своего самолета в Сирии истребителем РФ
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам Президент КХЛ — о главных решениях совета директоров лиги
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь