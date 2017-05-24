В Челябинске пропал 16-летний школьник

В Еманжелинске неделю ищут 16-летнего Евгения Михайлова. Подросток ушел из школы на улице Максима Горького утром 18 мая 2017 года и не вернулся.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранее юноша неоднократно уходил из дома. Он состоит на учете у психиатра и склонен к бродяжничеству.

Рост Евгения 165−170 сантиметров. он худощавого телосложения. У подростка темные прямые волосы, светлые глаза, тонкие губы и оттопыренные уши. На левой голени есть шрам размером 3 сантиметра. Мальчик картавит.

В день исчезновения был одет в белую рубашку и цветную футболку. На ногах у него были черные туфли.