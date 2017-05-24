ФСО раскрыла кражу сумки в гардеробе Кремля
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники Федеральной службы охраны совместно с полицией установили и задержали подозреваемого в краже сумки у работника «Транснефти» в гардеробе Кремля.
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники Федеральной службы охраны совместно с полицией установили и задержали подозреваемого в краже сумки у работника «Транснефти» в гардеробе Кремля.
«В мае текущего года администрация музеев Кремля обратилась к руководству ФСО России с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя личных вещей гражданина. В ходе проведенных
Ранее СМИ сообщали, что в полицию обратился 54-летний сотрудник компании «Транснефть», который заявил, что посещал мероприятие в Мироваренной палате Московского Кремля. На время мероприятия мужчина оставил в гардеробе свою сумку с личными вещами, в том числе служебное удостоверение. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу сумки.