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18:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В аэропорту Казани экстренно приземлился самолет

Самолет SRG-200 следовал по маршруту Казань — Иркутск.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 17.48 на единый номер экстренных служб 112 диспетчер международного аэропорта «Казань» сообщил о том, что в 16.36 произошла вынужденная посадка самолета SRG-200, следовавшего по маршруту Казань — Иркутск, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Авиалайнер SRG-200 принадлежит авиакомпании «ИрАэро». Причина вынужденной посадки — передняя стойка шасси не сложилась. На борту пассажиров не было.

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