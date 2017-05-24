В аэропорту Казани экстренно приземлился самолет

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 17.48 на единый номер экстренных служб 112 диспетчер международного аэропорта «Казань» сообщил о том, что в 16.36 произошла вынужденная посадка самолета SRG-200, следовавшего по маршруту Казань — Иркутск, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Авиалайнер SRG-200 принадлежит авиакомпании «ИрАэро». Причина вынужденной посадки — передняя стойка шасси не сложилась. На борту пассажиров не было.