На Урале сосчитали мосты, унесенные паводком

Однако без экстрима все-таки не обошлось. В сложную ситуацию попали жители как минимум двух уральских сел — Толмачева и Черноскутова: вода разнесла мосты, связывающие селян с цивилизацией. Пока чиновники ищут деньги на ремонт, деревенские хоть по досочке, но перебираются на другой берег.

— Каждый год наступаем на одни и те же грабли: в половодье сносит опоры моста. Летом его ремонтируют, а весной все повторяется. Неужели нельзя решить вопрос о строительстве постоянной переправы? — недоумевает Галина Пьянкова, пенсионерка из Черноскутова.

Галина Лаврентьевна готова рассказать немало историй о том, как уплывал или переворачивался подвесной мост через Исеть, а потом ребятишкам со стариками приходилось форсировать реку на подручных средствах. Живет бабушка в двух шагах от переправы, и многолетняя история борьбы с Исетью разворачивается на ее глазах. Противоборство неизбежно, ведь все жители Черноскутова, а это полтысячи человек, вынуждены ежедневно переправляться на другой берег, где раскинулось село Новоисетское. У соседей — школа, магазины, аптеки, больница, автобус до райцентра.

— Вход железками заварили, но все равно пролезаем, что взрослые, что ребятня, — признается местная жительница Людмила.

Перекрыли вход на мост после того, как одна из опор накренилась от натиска льдины и прокуратура запретила эксплуатацию перехода. Чтобы жители могли попасть на другой берег, из бюджета района выделили 750 тысяч на пассажирскую Газель, которая раз в день возит местных через далекую переправу.

Но микроавтобус ходит почти пустой, даже ребятня авто игнорирует: слишком сложно подстроиться под график его движения. Да и путешествие на Газели не менее экстремально, чем через мост: почти семь километров по разбитой грунтовке. По нашим данным, чтобы привести разбитую трассу в порядок, необходимо не менее 6 миллионов рублей. Во сколько обойдется ремонт моста, неясно, в прошлом году только на латание переправы спонсоры выделили 70 тысяч.

— У объекта нет хозяина. Мы решили поставить мост на баланс муниципалитета. Но эта процедура длительная. Вероятно, к осени найдем деньги и починим мост, — сообщил глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

Жители Черноскутова очередному косметическому ремонту, конечно же, рады, но полагают, что следующей весной вода опять унесет в никуда все бюджетные вливания.

А как у соседей?

24 мая река Ишим уже в который раз напомнила о себе, подтопив 33 дома в тюменском селе Викулово. Жители эвакуированы. Уровень воды едва не достиг 11 метров. По мнению МЧС, это пиковая величина, дальше последует спад. В находящемся выше по течению Ишимском районе, первым принявшим удар стихии, вода отступила почти на метр. В плену у реки остается полсотни домов, 6,6 тысячи садовых участков. В списке эвакуированных приблизительно 450 человек. В Ишиме около 80 горожан получили компенсацию за утраченное имущество — от 10 до 50 тысяч рублей.