Ликвидирован незаконный канал поставки санкционных продуктов в Россию

Оперативники финансовой милиции установили, что пять граждан Беларуси зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и на протяжении 2016−2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуска их в свободное обращение.

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Финансовая милиция Беларуси пресекла деятельность преступной группы, которая содействовала недобросовестным субъектам хозяйствования РФ по транзиту из стран Евросоюза в Россию санкционной плодовоовощной продукции, сообщили в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.

«В общей сложности таким образом было оформлено около 9 тысяч тонн плодоовощной продукции (свыше 600 грузовых автомобилей)», — рассказали в КГК.

В комитете добавили, что в качестве вознаграждения от российских заказчиков предприниматели получили более 1,2 млн рублей наличными деньгами.

«Необходимо отметить, что организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по “теневым схемам” за наличный расчет у поставщиков из Евросоюза», — сообщили в КГК.

Российские граждане нанимали перевозчиков и контролировали доставку фруктов и овощей на территорию РФ. От белорусской стороны требовалось таможенное оформление груза.

В отношении участников преступной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса. У злоумышленников изъято более 100 тысяч долларов США, документы, а также электронные носители информации, которые свидетельствуют о преступной деятельности подозреваемых.

«Органами финансовых расследований предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета в сумме более 330 тысяч рублей», — добавили в КГК.

Эта сумма успела поступить на расчетные счета лжепредпринимателей, но была заблокирована Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля.