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20:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

ДТП на трассе Актау — Жанаозен: 13 человек пострадали

Крупная авария произошла на трассе Мангистауской области, в результате которой пострадали 13 человек.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Автомобили «Газель» и «Лада Ларгус» столкнулись на трассе Актау — Жанаозен, пострадали 13 человек, сообщает региональная газета «Лада».

Авария произошла днем 24 мая.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, шестеро из 13 пострадавших доставлены в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести.

Остальные семеро были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.

Подробности аварии выясняются.

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