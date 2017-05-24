ДТП на трассе Актау — Жанаозен: 13 человек пострадали
Крупная авария произошла на трассе Мангистауской области, в результате которой пострадали 13 человек.
Крупная авария произошла на трассе Мангистауской области, в результате которой пострадали 13 человек.
АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Автомобили «Газель» и «Лада Ларгус» столкнулись на трассе Актау — Жанаозен, пострадали 13 человек, сообщает региональная газета «Лада».
Авария произошла днем 24 мая.
Как сообщили в Центре медицины катастроф, шестеро из 13 пострадавших доставлены в больницу поселка Жетыбай с
Остальные семеро были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.
Подробности аварии выясняются.