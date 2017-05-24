ДТП на трассе Актау — Жанаозен: 13 человек пострадали

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Автомобили «Газель» и «Лада Ларгус» столкнулись на трассе Актау — Жанаозен, пострадали 13 человек, сообщает региональная газета «Лада».

Авария произошла днем 24 мая.

Как сообщили в Центре медицины катастроф, шестеро из 13 пострадавших доставлены в больницу поселка Жетыбай с черепно-мозговыми травмами и ушибами различной степени тяжести.

Остальные семеро были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.

Подробности аварии выясняются.