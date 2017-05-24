Сотрудник Лунинецкого РОВД совершил ДТП и помещен в изолятор временного содержания

В 1 час 35 минут 24 мая в Лунинце водитель «Рено Сценик», сотрудник Лунинецкого РОВД, 1986 г.р., у путепровода со стороны улицы Октябрьской не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и снес металлическое ограждение. Машина перевернулась, но вновь встала на колеса. Из пассажиров, находившихся в «Рено», серьезные телесные повреждения (сотрясение мозга, перелом бедренной кости) получила жительница Кожан-Городка, 1999 г.р., которая госпитализирована.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. В отношении его возбуждено дело по статье ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

УВД Брестского облисполкома назначена служебная проверка.