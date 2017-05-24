США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем

Истребитель Воздушно-космических сил России перехватил военный самолет США в небе над Сирией, сообщил командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, сообщает Reuters. Москва принесла извинения за инцидент.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, о каких конкретно самолетах идет речь. Действия российских военных генерал-лейтенант назвал при этом «непрофессиональными».

Харригиан добавил, что военные России и США стали чаще связываться друг с другом, чтобы избежать инцидентов в небе над Сирией. По его словам, по мере того, как боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» теряют территорию, воздушное пространство над Сирией становится все более и более загруженным.

Как сообщает в Twitter присутствовавший на брифинге Харригиана журналист Voice of America Джефф Селдин, Харригиан заявил, что за исключением описанного случая Россия придерживалась «того, о чем мы ее просили» в Сирии.