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21:33 (мск), источник: РБК

США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем

Российский истребитель выполнил перехват самолета ВВС США в небе над Сирией, заявил командующий американскими ВВС в регионе Джеффри Харригиан. Действия российского самолета он назвал «непрофессиональными».

Источник: AP 2017

Истребитель Воздушно-космических сил России перехватил военный самолет США в небе над Сирией, сообщил командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, сообщает Reuters. Москва принесла извинения за инцидент.

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Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, о каких конкретно самолетах идет речь. Действия российских военных генерал-лейтенант назвал при этом «непрофессиональными».

Харригиан добавил, что военные России и США стали чаще связываться друг с другом, чтобы избежать инцидентов в небе над Сирией. По его словам, по мере того, как боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» теряют территорию, воздушное пространство над Сирией становится все более и более загруженным.

Как сообщает в Twitter присутствовавший на брифинге Харригиана журналист Voice of America Джефф Селдин, Харригиан заявил, что за исключением описанного случая Россия придерживалась «того, о чем мы ее просили» в Сирии.

Комментарии
1
вася полянский
ну надо же!!!! как вам это понравится? америкашки наконец то поняли что это вам не там где можно таки сильно пострадать... что делать наивные люди!))))
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