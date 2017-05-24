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21:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева ограбили банк

По данным полиции, вооруженный мужчина совершил несколько выстрелов в потолок, затем забрал 285 гривен. Сообщается, что при этом никто не пострадал.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева вооруженный мужчина ограбил банк на 285 гривен, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

«Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривен. На месте работают правоохранители», — написала она.

По словам Блищик, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45. Информацию предоставил диспетчер частной охраны.

Сведения о происшествии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

В результате ограбления никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, вблизи Вандомской площади в Париже во вторник трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценностей на несколько миллионов евро.

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