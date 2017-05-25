План «перехват»: в Киеве мотоциклиста расстреляли из авто прямо на дороге
Пострадавший скончался в машине «скорой».
Пострадавший скончался в машине «скорой».
На Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста.
Об этом в своем Facebook сообщил журналист и гражданский активист Влад Антонов.
«На месте проводятся следственные действия. Разыскивается подозреваемый: Слепченко Дмитрий 1987 г. р. Белый Seat АА5783МЕ», — написал он.
Полиция объявила план «перехват». Пилот мотоцикла умер в «скорой».
Ранее Антонов сообщил, что стреляли из белого автомобиля, не уточнив причины несовпадения данных. Пользователи соцсети отмечают, что стреляли из двух авто.