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01:04 (мск), источник: Обозреватель

План «перехват»: в Киеве мотоциклиста расстреляли из авто прямо на дороге

Пострадавший скончался в машине «скорой».

На Харьковском шоссе в Киеве расстреляли мотоциклиста.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист и гражданский активист Влад Антонов.

«На месте проводятся следственные действия. Разыскивается подозреваемый: Слепченко Дмитрий 1987 г. р. Белый Seat АА5783МЕ», — написал он.

Полиция объявила план «перехват». Пилот мотоцикла умер в «скорой».

Ранее Антонов сообщил, что стреляли из белого автомобиля, не уточнив причины несовпадения данных. Пользователи соцсети отмечают, что стреляли из двух авто.

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