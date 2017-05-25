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04:34 (мск), источник: ТАСС

Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье

Меры связаны с пожарами в Иркутской области и Красноярском крае и дождевым паводком в Ставропольском крае.

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введен режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такой уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Комментарии
3
ДОН КОРЛЕОНЕ
как пророчили многие святые, жившие не очень давно, тот же Саровский, Русью будет править Люцифер. всё в точности сбылось. сейчас кореша , прочтя, закроют ...........
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ДОН КОРЛЕОНЕ
точно.а их лидер-исчадие ада
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Владимир Пацак
Единая Россия - погибель России, пожары, потопы, технические катастрофы...
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