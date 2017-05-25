Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье

Более 20 лесных пожаров потушили в Иркутской области в выходные

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая группа правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела режим ЧС федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введен режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такой уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.