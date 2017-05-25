В трёх регионах России введён режим ЧС федерального уровня
Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области, Красноярском и Ставропольском краях.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области, Красноярском и Ставропольском краях.
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введён в Красноярском крае и в Иркутской области в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае —
«В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера рабочая группа правительственной комиссии приняла решение о введении с 24 мая режима чрезвычайной ситуации дл Красноярского и Ставропольского краёв, Иркутсткой области и установлении федерального уровня реагирования», — сообщили в ведомстве.
Федеральный уровень реагирования предусматривает, что регионы получат возможность задействовать для ликвидации последствий ЧС резервы и ресурсы федерального центра.
Сообщается, что глава МЧС Владимир Пучков по поручению президента России вылетел в Красноярский край, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим. Также министр проверит работу пунктов временного размещения для жителей пострадавших домов.
Напомним, в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, усилившихся
На Ставрополье