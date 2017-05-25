Пьяного водителя с фальшивыми документами поймали автоинспекторы в Хабаровске

На автодороге «Восток» у Ореховой сопки автоинспекторам попался нетрезвый шофер с поддельным водительским удостоверением, сообщает портал «Губерния». Двигаясь в сторону Амурского моста, мужчина, сидевший за рулем служебной ГАЗели, похоже, задремал. Автофургон выкатился за пределы дороги, оставив длинный след аварийного торможения.

Проезжавшие мимо полицейские отреагировали на нештатную ситуацию. Шофер тем временем попытался выгнать машину обратно на дорогу задним ходом, однако ГАЗель забуксовала. Мужчину 1963 года рождения автоинспекторы пригласили в свою машину для прохождения теста на трезвость. Прибор зафиксировал границу между легкой и средней степенями опьянения. По словам мужчины, это последствия вчерашнего застолья.

Полицейским долгое время не удавалось установить личность шофера, называвшегося чужим именем. Водительское удостоверение, которое предъявил полицейским хабаровчанин, оказалось фальшивым. Выяснилось, что горожанин был лишен прав за нетрезвое вождение. Чтобы продолжить работу шофером и не терять место, он добыл поддельные права.

Эта поездка обернется для водителя возбуждением сразу двух уголовных дел — за повторное нетрезвое вождение и подделку документов.