Британские полицейские раскритиковали СМИ США за публикацию секретных данных о теракте

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Распространение американскими СМИ строго конфиденциальных сведений о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию этого преступления и ведет к разглашению потенциальной доказательной базы. Об этом говорится в заявлении Совета шефов полиции Великобритании, распространенном вечером в среду.

«Мы глубоко ценим важные и доверительные отношения, которые у нас сложились с разведкой, правоохранительными органами и партнерами по вопросам безопасности по всему миру. Эти отношения позволяют нам взаимодействовать и делиться конфиденциальной и секретной информацией, которая дает нам возможность побеждать терроризм и защищать людей у себя дома и за рубежом. Но когда это доверие нарушается, то это подрывает эти отношения, подрывает и наше расследование, и доверие пострадавших, свидетелей и их семей,» — сказано в заявлении Совета.