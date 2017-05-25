Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10В тени красоты
12«Евровидение-2017»
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
03:37 (мск), источник: ТАСС

Британские полицейские раскритиковали СМИ США за публикацию секретных данных о теракте

Американские СМИ, ссылаясь на неназванных чиновников, обнародовали имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Распространение американскими СМИ строго конфиденциальных сведений о теракте в Манчестере наносит ущерб расследованию этого преступления и ведет к разглашению потенциальной доказательной базы. Об этом говорится в заявлении Совета шефов полиции Великобритании, распространенном вечером в среду.

Читайте также
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника

«Мы глубоко ценим важные и доверительные отношения, которые у нас сложились с разведкой, правоохранительными органами и партнерами по вопросам безопасности по всему миру. Эти отношения позволяют нам взаимодействовать и делиться конфиденциальной и секретной информацией, которая дает нам возможность побеждать терроризм и защищать людей у себя дома и за рубежом. Но когда это доверие нарушается, то это подрывает эти отношения, подрывает и наше расследование, и доверие пострадавших, свидетелей и их семей,» — сказано в заявлении Совета.

Американские СМИ предали гласности строго конфиденциальную информацию, связанную с преступлением в «Манчестер-арене». Со ссылкой на информацию неназванных чиновников в США, они огласили имя подозреваемого в совершении теракта Салмана Абеди, несмотря на то, что премьер-министр Великобритании заявила до этого, что пока не в интересах следствия обнародовать имя террориста.

Читайте также
Telegraph: террорист из Манчестера родился в семье ливийских беженцев

В американскую прессу попали и связанные с расследованием фотографии, которые не предназначались для СМИ. Например, The New York Times опубликовала снимок предполагаемого детонатора взрывного устройства. Как сообщила газета Guardian, глава администрации графства Большой Манчестер Энди Бернэм не скрывал своего возмущения утечками в прессу этих сведений. «Это глубоко меня обеспокоило, и я выразил свою озабоченность по этому поводу послу США», — сообщил он.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения, из которых 20 находятся в критическом состоянии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
СМИ назвали дату прямой линии с Путиным
Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Путин поручил поднять зарплаты отдельным категориям бюджетников
СМИ: В РФ обсуждали оказание влияния на Трампа через советников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь