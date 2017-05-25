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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Сверток с наркотиками нашли у жителя Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 18-летнего местного жителя.

При личном досмотре у безработного молодого человека нашли сверток с запрещенным веществом. Впоследствии экспертиза подтвердила, что фигурант действительно хранил синтетический наркотик весом 1,35 грамма.

По его словам, вещество нужно было ему для личного потребления. Наркотик комсомольчанин заказывал через сайты, а потом получал их с помощью закладок. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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