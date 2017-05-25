Школьника на велосипеде сбил хабаровский автолюбитель в Центральном районе

Недалеко от «Платинум Арены» под машину попал 10-летний велосипедист, сообщает портал «Губерния». Мальчик вместе с другом (тот был на самокате) спускался к бульвару со стороны улицы Карла Маркса, водитель двигался в сторону Дикопольцева по прилегающей к парковке территории. Когда первый ребенок прокатился перед капотом «Мазды Эм-Пи-Ви», шофер притормозил и двинулся дальше. Появления второго мальчика водитель попросту не ожидал.

Друзья возвращались с тренировки по каратэ. На место события примчалась мама мальчика. К медикам было решено не обращаться.

Велосипедист отделался синяком. Претензий друг к другу стороны не имели, поэтому этот инцидент в сводку ГИБДД не попал.