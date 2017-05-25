Преступная группировка предстанет перед судом в Приморье

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, в марте 2015 года 30-летний приморец вовлек в противоправную деятельность троих жителей Уссурийска. Вступив в сговор и распределив роли, они приобретали документы на автомобили иностранного производства, затем подыскивали схожие по техническим характеристикам иномарки, совершали хищения и перегоняли их в арендованные гаражные боксы, расположенные на территории Уссурийска.

Обвиняемые вырезали и перебивали идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего продавали эти машины. Преступники действовали в Уссурийске, Артеме и Надеждинском районе.

В ходе следствия доказана причастность одного из обвиняемых к сбыту наркотических средств. Он пытался реализовать крупную партию гашишного масла.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Часть похищенных автомобилей возвращена владельцам.

Доказана причастность фигурантов уголовного дела к 7 эпизодам краж и мошенничеству. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3,2 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.

Ирина Петрова.