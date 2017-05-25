Преступная группировка предстанет перед судом в Приморье
В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в серии краж иномарок и мошенничестве, об этом сообщает ИА «Дейта».
В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в серии краж иномарок и мошенничестве, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали в
Обвиняемые вырезали и перебивали идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего продавали эти машины. Преступники действовали в Уссурийске, Артеме и Надеждинском районе.
В ходе следствия доказана причастность одного из обвиняемых к сбыту наркотических средств. Он пытался реализовать крупную партию гашишного масла.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Часть похищенных автомобилей возвращена владельцам.
Доказана причастность фигурантов уголовного дела к 7 эпизодам краж и мошенничеству. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3,2 миллионов рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.
Ирина Петрова.