Более 20 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах
Более 20 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах вечером 24 мая 2017 года.
Более 20 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах вечером 24 мая 2017 года.
Как сообщает
В ликвидации пожаров были задействованы 127 человек и 37 единиц техники. Сейчас пожары потушены, пострадавших нет. Погорельцы размещены у родственников.
В готовность приведены пункты временного размещения, сообщили главы пострадавших муниципалитетов на экстренном заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона под руководством председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Он заявил, что правительство окажет погорельцам всестороннюю помощь. Для уточнения причин и обстоятельств пожаров в районы направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.
Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов поручил главам поселений и старостам сёл принимать срочные меры для своевременного обнаружения и ликвидации огня, в том числе пресекать сжигание мусора и разведение костров. Тяжёлая инженерная техника и автотранспорт, приспособленный для подвоза воды, перевели на круглосуточное дежурство. В регионе действует режим ЧС.
«Все подразделения пожарной охраны и
По сообщению Иркутскгидромета, чрезвычайно высокие классы пожарной опасности продолжают действовать в регионе, ночью прогнозируется усиление ветра до 20 м в секунду в западных и