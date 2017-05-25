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04:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 20 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах

Более 20 домов сгорели в Тайшетском и Чунском районах вечером 24 мая 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, горели пять домов в посёлке Новотрёмино, шесть домов в Юртах и постройки в расселённом посёлке Горевой — в Тайшетском районе, а также два дома в посёлке Октябрьском Чунского района.
В ликвидации пожаров были задействованы 127 человек и 37 единиц техники. Сейчас пожары потушены, пострадавших нет. Погорельцы размещены у родственников.

В готовность приведены пункты временного размещения, сообщили главы пострадавших муниципалитетов на экстренном заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона под руководством председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Он заявил, что правительство окажет погорельцам всестороннюю помощь. Для уточнения причин и обстоятельств пожаров в районы направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов поручил главам поселений и старостам сёл принимать срочные меры для своевременного обнаружения и ликвидации огня, в том числе пресекать сжигание мусора и разведение костров. Тяжёлая инженерная техника и автотранспорт, приспособленный для подвоза воды, перевели на круглосуточное дежурство. В регионе действует режим ЧС.

«Все подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных служб переведены на двухсменный режим работы. Производится передислокация пожарной техники с южных и центральных районов в горимые районы, задействованы пожарные поезда. Из Иркутска в Братск направлен вертолёт Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой», — сказал Нелюбов.

По сообщению Иркутскгидромета, чрезвычайно высокие классы пожарной опасности продолжают действовать в регионе, ночью прогнозируется усиление ветра до 20 м в секунду в западных и северо-западных районах.

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