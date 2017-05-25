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04:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трагедией едва не обернулся опасный досуг хабаровских подростков

После жалобы местных жителей, сотрудники правоохранительных органов «сняли» с крыши одного из недостроенных зданий группу молодых людей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 мая, AmurMedia.

Визит сотрудников полиции к одному из недостроенных домов в Хабаровске прервал смертельно опасный для жизни досуг группы подростков. Молодых людей «сняли» с крыши здания после того, как на них пожаловались местные жители, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В районе микрорайона «Строитель» группу подростков застали за опасным для жизни занятием. Те гуляли по крыше недостроенного дома. Неизвестно, как долго они находились бы на стройке, и чем могло бы закончиться это времяпрепровождение, если бы к зданию не прибыли сотрудники полиции. Те вывели из дома пятерых молодых людей.

Как отмечают местные жители, строительные работы пока заморожены, а сам объект почти не охраняется, от чего он быстро превратился в излюбленное место отдыха для местных подростков.

К сожалению, подобный случай далеко не редкость. По заверению старшего специалиста по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилла Блинова, в летний период количество случаев, когда подростков «снимали» с крыш недостроенных зданий заметно увеличивается. — Сейчас начнутся летние каникулы, и у детей будет больше свободного времени. Иногда они отдыхают на строящихся объектах или начинают проводить время на стихийных пляжах. Это все связано с повышенным риском для жизни, — сообщил Кирилл Блинов.

Помимо этого, с родителями проводятся профилактические беседы, и они могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. Однако наказанию подвергаются и недобросовестные застройщики, которые оставляют строящиеся здания без охраны.

— Сотрудниками полиции выносится соответствующий документ компании застройщику об усилении контроля за строящимся объектом. Подобные документы выносятся и в адрес управляющих компаний. Те в свою очередь должны вести контроль за тем, чтобы люди не проникали на чердаки зданий, — добавил Кирилл Блинов.

А вот с представителями ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», которым и должен принадлежать недостроенный объект, связаться так и не удалось.

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