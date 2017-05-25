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05:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Владимир Пучков направил технику на тушение пожаров в Красноярском крае

Вертолёты готовы вылететь в Красноярский край из Подмосковья и из Читы.

Источник: РИА "Новости"

Авиацию МЧС России направят в Красноярский край по поручению главы ведомства Владимира Пучкова. Об этом сообщили в ИА «Интерфакс».

«Перебрасывайте на место всю тяжелую авиацию — Ил-76, самолеты Бе-200, должны работать вертолеты Ми-8», — распорядился Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУК) МЧС России.

К вылету с подмосковного аэродрома Раменское готов самолёт Ил-76 с водосливными устройствами, из Красноярска готовится вылететь Ми-8, из Читы — самолёт-амфибия Бе-200.

Напомним, населённые пункты севера и востока Красноярского края охвачены пожарами. Всего на вечер 24 мая сгорели более 70 домов, из них в Лесосибирске — 40 домов, в Канске — 36 домов. Кроме того, огонь уничтожил два лесозаготовительных предприятия и пилораму. В Канске при пожаре погибла женщина. Пожарные приостановили распространение огня. В пострадавших районах развёрнуты пункты временного размещения на 600 человек.

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