Владимир Пучков направил технику на тушение пожаров в Красноярском крае

Авиацию МЧС России направят в Красноярский край по поручению главы ведомства Владимира Пучкова. Об этом сообщили в ИА «Интерфакс».

«Перебрасывайте на место всю тяжелую авиацию — Ил-76, самолеты Бе-200, должны работать вертолеты Ми-8», — распорядился Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУК) МЧС России.

К вылету с подмосковного аэродрома Раменское готов самолёт Ил-76 с водосливными устройствами, из Красноярска готовится вылететь Ми-8, из Читы — самолёт-амфибия Бе-200.

Напомним, населённые пункты севера и востока Красноярского края охвачены пожарами. Всего на вечер 24 мая сгорели более 70 домов, из них в Лесосибирске — 40 домов, в Канске — 36 домов. Кроме того, огонь уничтожил два лесозаготовительных предприятия и пилораму. В Канске при пожаре погибла женщина. Пожарные приостановили распространение огня. В пострадавших районах развёрнуты пункты временного размещения на 600 человек.