Две сестры обворовали жителя Хабаровского края, чтобы купить продукты и телефоны

Когда алкоголь закончился, мужчина дал одной из собутыльниц банковскую карту, назвав пин-код. Он попросил девушку сходить в магазин.

В дальнейшем полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они похитили карту у потерпевшего, когда он уснул. Зная пин-код девушки, сняли с нее 40 тысяч рублей. Деньги они потратили на продукты, два телефона и другие вещи. Ранее злоумышленницы 24 и 28 лет уже были судимы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.