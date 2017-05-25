Две сестры обворовали жителя Хабаровского края, чтобы купить продукты и телефоны
В поселке Многовершинный обокрали местного жителя. В полиции он рассказал, что накануне выпивал вместе с двумя девушками, которые приходятся друг другу сестрами.крим.
В поселке Многовершинный обокрали местного жителя. В полиции он рассказал, что накануне выпивал вместе с двумя девушками, которые приходятся друг другу сестрами.крим.
Когда алкоголь закончился, мужчина дал одной из собутыльниц банковскую карту, назвав
В дальнейшем полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они похитили карту у потерпевшего, когда он уснул. Зная