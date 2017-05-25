Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
«Роснефть» отменила закупку ложек после слов Навального
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
«Продано!»: самые громкие аукционы Sotheby’s за 10 летБританский аукционный дом празднует десять лет работы в Москве
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12«Евровидение-2017»
05:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Две сестры обворовали жителя Хабаровского края, чтобы купить продукты и телефоны

В поселке Многовершинный обокрали местного жителя. В полиции он рассказал, что накануне выпивал вместе с двумя девушками, которые приходятся друг другу сестрами.крим.

Когда алкоголь закончился, мужчина дал одной из собутыльниц банковскую карту, назвав пин-код. Он попросил девушку сходить в магазин.

В дальнейшем полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что они похитили карту у потерпевшего, когда он уснул. Зная пин-код девушки, сняли с нее 40 тысяч рублей. Деньги они потратили на продукты, два телефона и другие вещи. Ранее злоумышленницы 24 и 28 лет уже были судимы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Две сестры обворовали жителя Хабаровского края, чтобы купить продукты и телефоны
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
СМИ сообщили о возможном прекращении ж/д сообщения с Украиной
В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня
Полиция Англии раскритиковала СМИ за публикацию секретных данных
Россияне смогут пользоваться банкоматами без карты и пароля
Премьер Британии сократит пребывание на саммите G7 после теракта
СМИ: В РФ обсуждали оказание влияния на Трампа через советников
Спорт
Лига Европы: «МЮ» собрал мозаику из трофеев «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» и впервые в своей истории выиграл Лигу Европы или Кубок УЕФА. Теперь у «дьяволов» есть все крупные трофеи современности
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь