На Левобережье Омска лоб в лоб столкнулись две иномарки: один из водителей без сознания

Сообщается, что водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan.

Как отмечают очевидцы аварии, после удара водитель Kia потерял сознание, а его зрачки не реагировали на свет. Омичи предполагают, что он мог быть в состоянии наркотического опьянения. Мужчину госпитализировали. Больше, по словам очевидцев, никто не пострадал.