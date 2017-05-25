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06:56 (мск), источник: СуперОмск

На Левобережье Омска лоб в лоб столкнулись две иномарки: один из водителей без сознания

ДТП произошло на улице Крупская поздно вечером, 24 мая. Фотографии с места происшествия появились в паблике «Regik55».

Сообщается, что водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan.

Как отмечают очевидцы аварии, после удара водитель Kia потерял сознание, а его зрачки не реагировали на свет. Омичи предполагают, что он мог быть в состоянии наркотического опьянения. Мужчину госпитализировали. Больше, по словам очевидцев, никто не пострадал.

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