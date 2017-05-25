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06:53 (мск), источник: СуперОмск

Пропавшую в Омске старушку с рыжими волосами нашли в гостях

Стало известно местонахождение 90-летней Валентины Скляр, которая 21 мая ушла и не вернулась из дома по ул. Авиагородок.

Выяснилось, что пока бабушку разыскивала полиция, она гостила у родственников в Азовском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, накануне во второй половине дня пенсионерка нашлась. С ней все в порядке.

Напомним, тревогу о пропаже Валентины Скляр забили соседи. Они и обратились в полицию. Среди ярких примет женщины были указаны рыжие вьющиеся волосы.

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