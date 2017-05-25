Пропавшую в Омске старушку с рыжими волосами нашли в гостях
Стало известно местонахождение 90-летней Валентины Скляр, которая 21 мая ушла и не вернулась из дома по ул. Авиагородок.
Стало известно местонахождение 90-летней Валентины Скляр, которая 21 мая ушла и не вернулась из дома по ул. Авиагородок.
Выяснилось, что пока бабушку разыскивала полиция, она гостила у родственников в Азовском районе. Как сообщили в
Напомним, тревогу о пропаже Валентины Скляр забили соседи. Они и обратились в полицию. Среди ярких примет женщины были указаны рыжие вьющиеся волосы.