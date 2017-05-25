Пропавшую в Омске старушку с рыжими волосами нашли в гостях

Выяснилось, что пока бабушку разыскивала полиция, она гостила у родственников в Азовском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, накануне во второй половине дня пенсионерка нашлась. С ней все в порядке.

Напомним, тревогу о пропаже Валентины Скляр забили соседи. Они и обратились в полицию. Среди ярких примет женщины были указаны рыжие вьющиеся волосы.