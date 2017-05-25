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06:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов

Глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на 1 миллиард долларов. Эксперты подсчитали, что столь значительная сумма связана с с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе предприятий и репутационными убытками компаний по всему миру.

Источник: Reuters

Об этом пишет McClatchyDC со ссылкой на экспертов компании по информационной безопасности KnowBe4.

Такая сумма вызвана масштабными простоями производства в крупных организациях по всему миру.

Это связано с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе, репутационным ущербом и рядом других факторов, уточняет издание.

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Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry), который шифрует информацию и требует заплатить выкуп, начал активно распространяться 12 мая. Хакерская программа шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что создатели WannaCry взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue.

13 мая сообщалось, что распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно. При этом программисты предупредили, что если хакеры изменят код, вредоносное ПО вновь начнет работать.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, что WannaCry не нанес серьезного ущерба объектам критически важной информационной инфраструктуры страны. По его словам, критических последствий удалось избежать благодаря государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

По информации западных СМИ, за атакой могут стоять не только злоумышленники. В разное время утверждалось о возможной причастности России или КНДР.

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