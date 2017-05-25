СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая

На острова архипелага Спратли претендуют шесть государств: Китай, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней. Китай расширяет свою военную активность в этом районе Южно-Китайского моря. В частности, военные КНР создали несколько искусственных островов в архипелаге, на которых разместили свои военные объекты.

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Корабли ВМС США регулярно проводят плавания в этом районе Южно-Китайского моря для демонстрации права на свободную навигацию, которую оспаривает Китай. Тем не менее, этот инцидент стал первым в период правления Трампа. В последний раз корабли ВМС США приближались к спорным территориям в октябре 2016 года.

В июле 2016 года международный суд в Гааге признал необоснованными требования Китая по контролю над большей частью акватории Южно-Китайского моря. Также суд осудил строительство КНР искусственных островов в этом районе.