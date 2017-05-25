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06:40 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая

Эскадренный миноносец ВМС США USS Dewey приблизился на расстояние в 22 км к контролируемой Китаем территории в архипелаге Спратли, чья территориальная принадлежность оспаривается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

На острова архипелага Спратли претендуют шесть государств: Китай, Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и Бруней. Китай расширяет свою военную активность в этом районе Южно-Китайского моря. В частности, военные КНР создали несколько искусственных островов в архипелаге, на которых разместили свои военные объекты.

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Корабли ВМС США регулярно проводят плавания в этом районе Южно-Китайского моря для демонстрации права на свободную навигацию, которую оспаривает Китай. Тем не менее, этот инцидент стал первым в период правления Трампа. В последний раз корабли ВМС США приближались к спорным территориям в октябре 2016 года.

В июле 2016 года международный суд в Гааге признал необоснованными требования Китая по контролю над большей частью акватории Южно-Китайского моря. Также суд осудил строительство КНР искусственных островов в этом районе.

Ранее, 19 мая, стало известно, что китайские истребители перехватили самолет ВВС США в небе над Восточно-Китайским морем. Американские военные расценили действия китайских летчиков «непрофессиональными».

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