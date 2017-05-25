В Минусинске застрелен бывший депутат городского совета
Инцидент произошел 24 мая около 23:00.
Инцидент произошел 24 мая около 23:00.
В Минусинске 24 мая около 23:00 был убит бывший депутат городского совета, редактор газеты «Тон-М» Дмитрий Попков, сообщает «Среда 24». Неизвестный выстрелил, когда Попков находился во дворе своего строящегося коттеджа. Издание пишет, что в теле погибшего было обнаружено 5 пуль.
5 лет назад
Попков являлся главным редактором издания «ТОН-М» и одним из учредителей ООО «Диара», выпускающего газету. ИА «Хакасия» отмечает, что за редакцией ранее Попкова велось видеонаблюдение.