В Минусинске застрелен бывший депутат городского совета

В Минусинске 24 мая около 23:00 был убит бывший депутат городского совета, редактор газеты «Тон-М» Дмитрий Попков, сообщает «Среда 24». Неизвестный выстрелил, когда Попков находился во дворе своего строящегося коттеджа. Издание пишет, что в теле погибшего было обнаружено 5 пуль.

5 лет назад экс-депутат был в центре большого скандала: его обвиняли в избиении подростка-инвалида, который снимал на видеокамеру торжество Дня города в Минусинске. Вызванный в следственный отдел депутат совершил попытку самоубийства, причинив себе ножевое ранение, после чего был госпитализирован. Дмитрий Попков не признал вины в нападении на подростка, но суд приговорил его к 300 часа обязательных работ. Красноярские коммунисты заявили, что дело имеет политический характер, и связано оно с деятельностью депутата. В 2014-м коммуниста лишили полномочий.

Попков являлся главным редактором издания «ТОН-М» и одним из учредителей ООО «Диара», выпускающего газету. ИА «Хакасия» отмечает, что за редакцией ранее Попкова велось видеонаблюдение.