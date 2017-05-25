Тракторист-поджигатель попал на видео

На кадрах ордынский тракторист целенаправленно поджигает высохшую траву. Он полагает, что это улучшит плодородный слой почвы. Однако огонь наоборот повредит урожаю, а самое главное, пламя может разгореться и перекинуться на деревню.

Каждые сутки — десятки возгораний. Горят дома, леса и поля. Теплая погода, сильный ветер и беспечность жителей — все это причины для ввода четвертого режима пожароопасности. Огнеборцы обращаются к главам районов с просьбой уделить особое внимание сельхозпредприятиям.

— В связи с установившейся погодой, а также порывами ветра до 25-ти метров в секунду риск перехода ландшафтных пожаров в лесные массивы и населенные пункты достаточно высок. МЧС рекомендует главам районов ввести противопожарный режим, собрать совещание комиссий по чрезвычайным ситуациям с привлечением фермеров, сельскохозяйственных предприятий с целью проведения разъяснительной работы для исключения палов травы и разведения костров, — говорит начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В отношении руководителей ордынского предприятия уже составили административный протокол. Аграриям за подобное «удобрение полей» грозит штраф, который может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. А если нарушение произошло в период пожароопасного режима, сумма увеличится в два раза.