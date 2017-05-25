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06:49 (мск), источник: VN.ru

Тракторист-поджигатель попал на видео

Ветреная погода, установившаяся в последние дни, становится причиной мгновенного распространения огня. Несмотря на то, что в регионе сейчас под запретом любой хозяйственный пал, аграрии продолжают поджигать сухостой. Даже используют для этого технику.

На кадрах ордынский тракторист целенаправленно поджигает высохшую траву. Он полагает, что это улучшит плодородный слой почвы. Однако огонь наоборот повредит урожаю, а самое главное, пламя может разгореться и перекинуться на деревню.

Каждые сутки — десятки возгораний. Горят дома, леса и поля. Теплая погода, сильный ветер и беспечность жителей — все это причины для ввода четвертого режима пожароопасности. Огнеборцы обращаются к главам районов с просьбой уделить особое внимание сельхозпредприятиям.

— В связи с установившейся погодой, а также порывами ветра до 25-ти метров в секунду риск перехода ландшафтных пожаров в лесные массивы и населенные пункты достаточно высок. МЧС рекомендует главам районов ввести противопожарный режим, собрать совещание комиссий по чрезвычайным ситуациям с привлечением фермеров, сельскохозяйственных предприятий с целью проведения разъяснительной работы для исключения палов травы и разведения костров, — говорит начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В отношении руководителей ордынского предприятия уже составили административный протокол. Аграриям за подобное «удобрение полей» грозит штраф, который может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. А если нарушение произошло в период пожароопасного режима, сумма увеличится в два раза.

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