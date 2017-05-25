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08:18 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омска, у которого громко играла музыка, убил соседа, сделавшего ему замечание

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Меломану грозит срок за убийство.

Вчера, в пятом часу вечера, в правоохранительные органы позвонил житель многоэтажки, находящейся на проспекте Карла Маркса и сообщил, что убит его друг.

Как рассказали порталу Om1.ru в СУ СКР по Омской области, 35-летний омич пришел в гости к своему другу. В это время за стеной громко играла музыка. Гостью этот факт не понравился, так как музыка мешала общаться с другом. В итоге хозяин квартиры решил уладить ситуацию. Он пошел к соседу и попросил сделать потише. Но 47-летний сосед отреагировал неадекватно — он схватил нож и два раза ударил постучавшего в дверь мужчину в грудь.

От полученных ран потерпевший скончался на месте. У него осталось двое детей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что побудило его на такой шаг — пока не известно.

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