На Пермском тракте перевернулся ВАЗ — 2 человека в коме

Вечером 24 мая 2017 года на 191 километре Пермского тракта (Ачитский район) ВАЗ-2112 вылетел с дороги и перевернулся.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 25-летний водитель легковушки не рассчитал скорость и не справился с управлением. Молодой человек получил ушиб мозга и скальпированную рану головы и впал в кому. В таком же состоянии его 25-летний пассажир.

Еще две 16-летние пассажирки госпитализированы с травмами головы и ушибами. Судя по всему, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии выясняются.