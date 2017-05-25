На Пермском тракте перевернулся ВАЗ — 2 человека в коме
Еще у двоих травмы головы.
Еще у двоих травмы головы.
Вечером 24 мая 2017 года на 191 километре Пермского тракта (Ачитский район) ВАЗ-2112 вылетел с дороги и перевернулся.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 25-летний водитель легковушки не рассчитал скорость и не справился с управлением. Молодой человек получил ушиб мозга и скальпированную рану головы и впал в кому. В таком же состоянии его 25-летний пассажир.
Еще две 16-летние пассажирки госпитализированы с травмами головы и ушибами. Судя по всему, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства аварии выясняются.