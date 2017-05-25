Многодетный отец получил 20 лет «строгача» за торговлю гашишем и спайсом в Миассе

Отец троих детей приговорен к 20 годам колонии строгого режима за сбыт гашиша и спайса в Миассе (Челябинская область) — мужчина действовал в составе ОПГ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Областной суд оставил без изменения приговор 30-летнему жителю Миасса, осужденному за незаконный оборот наркотиков в составе ОПГ и покушение на их сбыт в крупном размере. Преступления совершались летом-осенью 2015 года. Дилеры действовали при помощи интернета. Мужчина подыскивал покупателей, отслеживал поступление денег на банковские счета и сообщал о местах «закладок». За свою работу от организаторов миассец получал не менее 10 тыс. рублей в неделю.

«В изъятых у участников ОПГ сотовых телефонах были обнаружены адреса “закладок” наркотических средств, при проведении осмотра которых правоохранительными органами изъято не менее 1,8 грамма гашиша и более 14 граммов спайса. Второй задержанный участник на момент рассмотрения данного дела уже был осужден и в настоящее время отбывает наказание», — говорится в сообщении.

В судебном заседании горожанин виновным себя не признал, пояснив, что отношения к незаконному сбыту наркотиков не имеет. Изъятые телефоны он приобрел в день задержания у незнакомого человека, сам он ими не пользовался.

При назначении наказания подсудимому в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у него трех несовершеннолетних детей, а также признание вины на следствии. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.