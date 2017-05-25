26-летняя жительница Лысьвы пропала после поездки в больницу

В Лысьве разыскивают 26-летнюю Евгению Шостину. Она ушла из дома днем 23 мая 2017 года и не вернулась.

«Женя ездила в Пермь в больницу, у нее язва. Ей сказали, нужно срочно делать операцию, иначе ей осталось 3 понедельника. Вот, видимо, ее и бомбануло. Она вернулась из больницы домой 23 мая. В 13.00 ушла на работу в кондитерский отдел в магазине “Добрыня”. Получила там аванс 5000 рублей, написала матери sms, вроде: “Прости, люблю”, и пропала. Телефон не в сети. С собой у нее только паспорт из документов. Говорят, вчера ее видели на железнодорожном вокзале в Чусовом, она купила билет в сторону Губахи. Больше никакой информации нет», — рассказала «Уралинформбюро» подруга Евгении.