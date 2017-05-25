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08:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

26-летняя жительница Лысьвы пропала после поездки в больницу

Ее ищут третьи сутки.

В Лысьве разыскивают 26-летнюю Евгению Шостину. Она ушла из дома днем 23 мая 2017 года и не вернулась.

«Женя ездила в Пермь в больницу, у нее язва. Ей сказали, нужно срочно делать операцию, иначе ей осталось 3 понедельника. Вот, видимо, ее и бомбануло. Она вернулась из больницы домой 23 мая. В 13.00 ушла на работу в кондитерский отдел в магазине “Добрыня”. Получила там аванс 5000 рублей, написала матери sms, вроде: “Прости, люблю”, и пропала. Телефон не в сети. С собой у нее только паспорт из документов. Говорят, вчера ее видели на железнодорожном вокзале в Чусовом, она купила билет в сторону Губахи. Больше никакой информации нет», — рассказала «Уралинформбюро» подруга Евгении.

Рост пропавшей девушки 175 сантиметров, у нее длинные темные волосы. В день исчезновения была в бирюзовой куртке, серых джинсах, розовых ботинках. При себе у нее был розовый рюкзак. Евгения носит очки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба позвонить по телефонам: (34249) 2−17−17, 904 845 06 98.

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