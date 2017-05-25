Задержан предприниматель, монтировавший упавшую на детей конструкцию

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц — организаторов мероприятия и контролирующих органов. Изъята документация, касающаяся организации мероприятия, которое проводилось КГУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» по заказу министерства культуры Пермского края. Изъята и осматривается видеозапись камер наружного наблюдения, зафиксировавшая не только падение конструкции, но и процесс её сборки.



Падение металлической конструкции на людей произошло вчера на площадке у муниципального дворца культуры Перми в ходе репетиции хоров, проводимых в рамках празднования Дня славянской письменности. Пострадали восемь детей и двое взрослых. СУ СКР возбудило уголовное дело по факту выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.