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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в ДТП пострадали двое детей: они перебегали дорогу

К счастью, их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Вчера, 24 мая, днем, в Советском районе города 33-летняя девушка за рулем «Фольксваген Тигуан» сбила 11-летнюю девочку: ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель не успела затормозить, двигаясь по улице Дмитриева со стороны улицы Заводская. К счастью, девочка пострадала не сильно: после осмотра у врача она отправилась домой.

Похожее ДТП произошло в тот же день, в восьмом часу вечера. Напротив дома 15 по улице 40 лет Октября 36-летний уфимец за рулем «Фольксваген Поло» совершил наезд на шестилетнего мальчика: ребенок также переходил дорогу в неустановленном месте. В результате авария мальчик был госпитализирован в одну из городских больниц с травмами различной степени тяжести.

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